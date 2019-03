Libellen und Lachen

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) Oberschleichach und die Volkshochschule im Kreis Haßberge machen auf zwei Veranstaltungen im Ubiz aufmerksam. Einmal geht es um die Libelle, das andere Mal ums Lachen.

Am Donnerstag, 28. März, gehen Joseline Griese und Jürgen Thein von 19 bis 20.30 Uhr in ihrem Einführungsvortrag auf die einheimischen Libellenarten und deren Lebensgewohnheiten ein. Sie stellen dabei das für alle Interessierte offene Erfassungsprojekt "Libellen im Landkreis Haßberge" vor. Die Anmeldungen nimmt das Ubiz online unter www.ubiz.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220 an.

Lachen ist die beste Medizin! Eine Familienpackung davon bietet das "Lachyoga", das die Volkshochschule im Landkreis Haßberge am Samstag, 23. März, von 10 bis 16 Uhr im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach anbietet. Humor und Lachen sind die beste Medizin, die am wenigsten kostet und am leichtesten einzunehmen ist! Dies erkannte der indische Arzt Madan Katari und entwickelte bereits 1995 Lachyoga. Lachen kann befreien von Ängsten, Sorgen, Stress, Burnout-Problemen, aber auch körperlich hilfreich sein, etwa bei Bluthochdruck oder Asthma. Dann ist wieder Platz für sprudelnde Lebensfreude, Vertrauen, Selbstbewusstsein, Wohlfühlen sowie Leichtigkeit, Selbstliebe und Erfolg. Anmeldungen sind noch möglich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule in Haßfurt, Telefon 09521/94200. red