Libellen beobachten und bestimmen

Jürgen Thein, Josline Griese und Birgit Binzenhöfer stellen am Samstag, 29. Juni, von 9 bis 12 Uhr in der Theorie und in der Praxis von 13 bis 17 Uhr auf einer Exkursion verschiedene Libellenarten und deren Bestimmungsmerkmale sowie deren Lebensräume vor. Bei der Exkursion werden auch Libellen beobachtet, gekeschert und genau bestimmt. Mitzubringen sind: festes Schuhwerk, ggf. Fernglas und Kescher oder Netz. Ort der Libellen-Exkursion Teil I: vormittags Ubiz, nachmittags Libellen-Exkursion im Steigerwald. Treffpunkt der Libellen-Exkursion Teil II: Knetzgau, Parkplatz Kleiner Hochrheinsee am Naturerlebnispfad. Um Anmeldungen unter www.ubiz.de bzw. www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter 09529/92220 wird gebeten. red