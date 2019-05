Libellen auf der Spur

Wer mehr über heimische Libellenarten erfahren möchte, sollte sich für die Exkursion "Jäger im Licht - die Libellenarten um den Thurnauer Schlossweiher" mit Jürgen Beck am Samstag, 15. Juni, von 13 bis 15 Uhr anmelden. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes zur Biologie und Ökologie der Libellen und können das meiste davon in Natura an den vorgestellten Libellenarten erleben. Alle Libellenarten des Schlossweihers und seines unmittelbaren Umfelds werden behandelt.

Treffpunkt ist am Neptunbrunnen am Marktplatz Thurnau. Die Exkursion findet nur bei schönem, warmem Wetter statt (mindestens 20 Grad), bei Regen muss der Termin leider entfallen. In diesem Fall wäre der Ausweichtermin der Samstag, 22. Juni. Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Thurnau, Ansprechpartner ist Jürgen Beck (Telefonnummer 09228/995311, E-Mail: j.beck.thurnau@t-online.de). Eine Anmeldung ist bis 12. Juni erforderlich (Teilnehmerbegrenzung). Für Kinder bis 14 Jahren ist die Führung kostenlos, alle Einnahmen kommen der Jugendarbeit zugute. red