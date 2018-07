Libella-Cup am Wochenende in Weismain

Zehn Teams kämpfen um Pokal



alh



Der SC Weismain Obermain veranstaltet von Freitag, 6. Juli, bis Sonntag, 8. Juli, den Libella-Cup im Waldstadion für 50 Jugend- und Kinderfußballmannschaften.Das Turnier startet am Freitag um 18 Uhr, wenn Eltern und Trainer gegen eine gemischte Mannschaft aus G- und F-Junioren antreten. Um 19 Uhr spielen sie gegen eine E- und D-Jugendauswahl.Am Samstag treten insgesamt 32 Fußballteams der F-, E- und D-Jugend an. Ab 9 Uhr messen sich zehn E-Jugendteams im Turnier. Das Eröffnungsspiel bestreiten der heimische SCWO und der FV Mistelfeld. Die Siegerehrung findet gegen 12 Uhr statt.Direkt im Anschluss spielen die Teams der F-Jugend gegeneinander. Den Anfang machen die Talente des SCW Obermain und des ASV Hollfeld. Die Siegerehrung findet gegen 16 Uhr statt. Das D-Jugend-Turnier bildet den Abschluss des Samstags. Zehn Mannschaften kämpfen um den Siegerpokal.Am Sonntag beginnt das Turnier um 9 Uhr mit zwölf Mannschaften der unter Achtjährigen (G-Junioren). Die Sieger werden gegen 12.30 Uhr geehrt.Am Sonntag können sich die Kinder zwischen 10 und 14 Uhr auf der Hüpfburg austoben und die Angebote des Spielmobiles des Landkreis Lichtenfels nutzen.Bei den Mädchen treten am Sonntag acht D-Juniorinnen-Mannschaften ab 13.30 Uhr an. Mit der Siegerehrung der Mädels endet das Turnier gegen 16.30 Uhr.