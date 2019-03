Lias-Grube: Das neue Jahresprogramm ist da

Waldbaden, Bäume mit alten Obstsorten Veredeln, Schmetterlinge Erforschen für Kinder oder Schnullermausangebote für die Allerkleinsten - im neuen Jahresprogramm der Umweltstation Lias-Grube sind zahlreiche Angebote zum Natur erleben und damit zum Thema "Nachhaltigkeit lernen" für Groß und Klein enthalten.

Neu im Programm der Lias-Grube sind zwei Angebote: Die Umweltstation möchte ab Mai Ehrenamtliche zu Gruppenleitern ausbilden, für zum Beispiel Kindergeburtstage und für umweltpädagogische Führungen im Sommer im Freigelände. Neu ist auch das Angebot für pädagogische Fachkräfte - eine zweitägige Fachfortbildung zum Thema "Mint", also Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften und Technik in Bezug auf Nachhaltigkeit in der Krippe, ebenfalls im Mai. Am Saisoneröffnungsfest am Sonntag, 5. Mai, wird mit einem Kinderflohmarkt, Riesenseifenblasen, Entdeckerstationen und vielem mehr zum Thema Streuobst die Natur erlebbar gemacht. Auch gibt es ab sofort das Angebot für Schulen im Landkreis Forchheim, einen Vortrag zum Vogel des Jahres und zum Thema Insekten in der Schule vor Ort mit Gunter Brokt gegen eine Spende zu buchen. Weitere Informationen zu den einzelnen Programmen, Anmeldung und Download unter www.umweltstation-liasgrube.de. red