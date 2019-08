Liapor will neues Verladesilo bauen

Am Dienstag, 13. August, um 18.30 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des Gemeinderates mit folgender Tagesordnung statt. Beraten wird unter anderem über einen Antrag der Liapor GmbH & Co. KG, die ein Tonmehlverladesilo errichten will. Und über den Zuschussantrag der katholischen Kirchenstiftung Hallerndorf zur Erneuerung der Kirchenbankpolsterung. Zudem wollen die Räte Arbeiten im Rahmen der Generalsanierung der Grund- und Mittelschule, der Dorferneuerung Pautzfeld und des Neubaus des Radwegs FO 10 vergeben. red