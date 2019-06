LG Bamberg ist mit 36 Titeln bei Bezirksmeisterschaft der erfolgreichste Verein

Mit den oberfränkischen Meisterschaften der Männer/Frauen, U18 und U14 fand die zentrale leichtathletische Stadionveranstaltung mit über 170 Athleten/innen aus 20 Vereinen im Bamberger Fuchspark-Stadion statt. Mit über 70 Teilnehmern war die LG Bamberg nicht nur der teilnehmerstärkste Verein, sondern auch mit 36 Meistertiteln am erfolgreichsten.

Stark besetzt waren die Frauenwettbewerbe. Doppelmeisterin Lisa Koßmann holte Gold über 100 Meter in 12,74 Sekunden und bei den 200 Metern in 25,66 Sekunden. Ihre Vereinskollegin Klara Arnold wurde in 13,57 Sekunden Zweite bzw. Dritte (26,92 Sekunden). Ebenfalls zwei Titel gab es für Sara Weichert. Ihre Siegesleistungen: 61,48 Sekunden über 400 Meter und 2:24,15 Minuten auf den 800 Metern. Die dritte Doppelmeisterin in der Frauenklasse war Simone Schramm. Die Siegesweite im Speerwurf war mit 41,22 Metern auf bayerischem Niveau, dazu kam noch der Sieg über die 100 Meter Hürden in 17,15 Sekunden.

Überrascht hat Christina Holzner mit deutlicher Leistungssteigerung im Kugelstoß. Mit 12,59 Metern wurde sie Meisterin und verpasste knapp die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Zweite wurde hier Simone Schramm mit 12,39 Metern, die noch Vizemeisterin in Diskuswurf (35,55 Meter) und Dritte im Dreisprung (10,34 Meter) hinter Klara Arnold (10,37 Meter) wurde. Den Sieg im Dreisprung holte sich Eva Saffer mit beachtlichen 11,17 Metern. Gefreut und überrascht hat sich Eva Schmiedeberg bei ihrem Sieg im Hochsprung mit 1,51 Metern.

In den Männerwettbewerben gab es für Samuel Düsel den Bezirkstitel über 400 Meter in 51,90 Sekunden. Dazu kam noch Silber über 200 Meter in 23,04 Sekunden. Über 800 Meter bot sich den Zuschauern ein spannendes Rennen. Im Endspurt siegte Christian Camilo Fischer (2:08,71 Minuten) vor Michael Weißhaupt (2:09,78). Mit Christian Baumgartl gab es auch bei den Männern einen Doppelmeister. Er siegte im Dreisprung und Speerwurf (43,54 Meter). Dazu kam noch eine Silbermedaille im Kugelstoß und Diskuswurf (10,67 Meter/30,12 Meter). Leo Schramm wurde Vizemeister im Speerwurf genau wie Johannes Bayer über die 400 Meter.

Den einzigen Titel in der U18 für die LG Bamberg holte Tim Frank in 24,26 Sekunden über 200 Meter. Auf Rang 2 folgte Max Gleich. Silber gab es weiterhin für Johannes Wehnert über 800 Meter (2:25:60 Minuten), Baptist Schlicht im Weitsprung (5,32 Meter) und Lars Raffel im Kugelstoß (11,55 Meter). Raffel gewann auch Bronze im Diskuswurf (32,40 Meter).

Naomi Krebs gewohnt stark

In der weiblichen U18 siegte DLV-Kaderathletin Naomi Krebs über die 200 Meter in 25,61 Sekunden und unterbot damit die Qualifikationsnorm für die deutsche Meisterschaft. Über 100 Meter Hürden verbesserte sie bei ihrem Goldlauf die persönliche Bestzeit auf 14,37 Sekunden. Silber und Bronze komplettierten Jana Kraus und Emilia Schablitzki. Den Sieg über die Stadionrunde holte sich Annika Lang in 65,60 Sekunden.

Noch der Schülerklasse angehörend, startete die drei Jahre jüngere Anna Betz über die 800 Meter. Überlegen gewann sie in 2:27,76 Minuten. Ihren ersten oberfränkischen Titel holte sich Lilli Pfattheicher mit 1,54 Metern im Hochsprung. Auch sie gehört noch der Schülerinnenklasse an. Dritte wurde Jana Kraus (1,43 Meter).

Anna Güthlein Doppelmeisterin

Eine weitere Doppelmeisterin kommt mit Anna Güthlein von der LG Bamberg. Auf nationalem Niveau schleuderte sie den 500-Gramm-Speer auf 43,69 Meter. Dazu kam die Goldmedaille im Kugelstoß (11,15 Meter). Der Staffeltitel in der U18 blieb ebenfalls in der Domstadt. Naomi Krebs, Annika Lang, Sara Andersch, Elke Noell liefen bei ihrem Sieg schöne 50,46 Sekunden vor der zweiten Staffel der LG Bamberg (Hanna Trusen, Emila Schablitzki, Emma Leisgang, Jana Kraus/53,28 Sekunden). Zu den Meistertiteln kamen noch die Silbermedaillen für Eva Dorsch über 100 Meter und 200 Meter hinzu (13,16/26,77 Sekunden). Bronze ging über die 200 Meter an Elke Noell in 27,36 Sekunden sowie im Weitsprung mit 5,10 Meter.n Mit genau zehn Metern knackte Weike Markert ihre Bestleistung und wurde Vizemeisterin im Dreisprung.

Vier Siege von Fabius Schmitt

Starke Leistungen bot Fabius Schmitt in der M13 bei seinen vier Siegen. Die 75 Meter absolvierte er in 9,30 Sekunden und die 60 Meter Hürden in 9,80 Sekunden. So schnell war noch kein Junge aus Bamberg in seinem Alter. Auch sein Weitsprungergebnis von 5,61 Metern gab es zuletzt vor 30 Jahren. Da hört sich sein Hochsprungergebnis von 1,53 Meter relativ normal an. Den Diskuswettbewerb der M13 gewann Andreas Noell mit 16,01 Metern, Silber holte er im Speerwurf (22,30 Meter). Weitere Medaillen blieben mit Peter Staudigel über 800 Meter (Silber/2:57,81 Minuten) sowie Emil Einwag über 2000 Meter (7:22,87 Minuten) und Linus Fischer-Dederra (Bronze/8:02,48 Minuten) im Volkspark. Bronze ging im Hochsprung an Florian Herzig (1,25 Meter).

Doppelmeister in der M12 wurde Jan Leipold. Er siegte über die 60 Meter Hürden in 11,23 Sekunden und sprang 4,29 Meter im Weitsprung. Dazu kam noch Silber über 75 Meter (11,36 Sekunden) und Bronze im Speerwurf. Kilian Dirauf freute sich über Silber im Speerwurf und Bronze bei den 60 Meter Hürden.

In der W13 siegte Mittelstrecklerin Emma Lindner über die 75-Meter-Sprintstrecke in 10,13 Sekunden in einem spannenden Finallauf mit einer Hundertstel Vorsprung. Ihre zweite Goldmedaille holte sie über die 800 Meter (2:26,36 Minuten) vor Theresa Andersch (2:29,72). Die dritte Goldmedaille gab es für Emma Lindner im Hochsprung mit 1,48 Metern. Ihre Schwester Jule gewann souverän Gold in 7:20,16 Minuten über 2000 Meter. Außerdem holte sich noch Silber über 60 Meter Hürden in 11,09 Sekunden. Eine Bronzemedaille ging im Hochsprung an Leni Knoblach (1,30 Meter) sowie eine weitere Bronzemedaille an die 4x75-Meter-Staffel (Matilda Väth, Lena Kreller, Emma Behr, Leni Knoblach/42,82 Sekunden).

Mia Güthlein zeigte in der W12 ihr technisches Vermögen. Die Doppelmeisterin siegte im Diskuswurf mit 22,23 Metern und beachtlichen 30,83 Metern im Speerwurf. Dazu kam noch Silber über 60 Meter Hürden in 11,13 Sekunden sowie im Hochsprung (1,36 Meter). Abgerundet hat sie ihre Medaillensammlung mit Bronze im Kugelstoß (6,64 Meter). CS