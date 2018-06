LG Bamberg gewinnt Titel im Vierkampf

Urbanek gewinnt Silber





Bei perfekten Bedingungen fand in Wunsiedel die oberfränkische Meisterschaft im Vierkampf der Altersklasse M/W U16/U14 statt. Mit einer Mannschaft der männlichen Jugend U14 und einer Mehrkämpferin im Rahmenwettbewerb der weiblichen Jugend U18 fuhr die LG Bamberg ins östlichste Oberfranken Bei den Zwölfjährigen setzte sich überraschend AndreasNoell als oberfränkischer Meister durch. Aufgrund seines starken Wurfergebnisses von 39 Metern und persönlicher Bestleistung von 3,70 Metern im Weitsprung gewann er den Vierkampf mit 1358 Punkten.Seine Vereinskameraden starteten alle schon in der M13. Hier holte sich Nils Urbanek knapp geschlagen die Silbermedaille mit 1668 Punkten. Er punktete vor allem im Hochsprung mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 1,46 Metern und im Ballwurf mit der Bestweite von 40 Metern. Leo Folgmann erreichte den guten vierten Platz mit 1553 Punkten. Auch er profitierte von seinem guten Hochsprung-Ergebnis von 1,42 Metern.Platz 5 belegte Julius Lehner mit 1457 Punkten, Achter wurde Ioannis Mitsioulis mit 1346 Zählern. Durch diese guten Einzelleistungen holten sich die fünf Athleten der LGB in der Mannschaftswertung den Meistertitel vor der LG Fichtelgebirge. Im Vierkampf der WU18 testete Jana Kraus ihre Vielseitigkeit. Mit 2237 Punkten siegte sie vor Isabel Keil (1549) aus Bayreuth.In Eckenal startete die U12-Athletin Mia Güthlein bei ihrem ersten Vierkampf. Mit 1621 Punkten war sie mit 200 Punkten Vorsprung ihrer Konkurrenz überlegen. Neue persönliche Bestleistung erzielte sie mit 1,26 Metern im Hochsprung.