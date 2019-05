LG Bamberg gewinnt acht Titel beim Bezirksentscheid im Blockwettkampf

Bei Kälte und starkem Wind fanden in Hof die oberfränkischen Leichtathletik-Blockwettkämpfe für die älteren Schülerklassen statt. Die jüngeren Jahrgänge absolvierten den klassischen Dreikampf. Die LG Bamberg brachte acht oberfränkische Titel mit nach Hause.

Jakob Blank (M14) sicherte sich im Block Lauf vor seinem Teamkollegen Johannes Wehnert die Meisterschaft mit 2160 Punkten. Blank überzeugte mit einem sehr guten 80-Meter-Hürdensprint in 12,43 Sekunden. Damit gelang ihm sowohl im Blockwettkampf als auch über die Hürdenstrecke die A-Qualifikation für die bayerische Meisterschaft. Lauftalent Wehnert zeigte im abschließenden 2000-Meter-Lauf sein Können. Allein gegen den Wind kämpfend, überquerte er mit deutlichem Vorsprung die Ziellinie nach 7:09,30 Minuten.

Im Block Sprint/Sprung holte sich Leo Folgmann (M14) die Silbermedaille mit 2320 Punkten und die begehrte A-Norm für die bayerische Meisterschaft. Bei seinem ersten Wettkampf mit dem 600-Gramm-Speer warf er gute 29,54 Meter und übersprang im Hochsprung 1,44 Meter. Die Bronzemedaille im gleichen Wettbewerb ging an Nils Urbanik (M14) mit 2230 Punkten. Julius Lehner (M14) ergänzte als Fünfter (2017 Punkte) die Mannschaft. Zusammen wurden die fünf Starter der LG Bamberg in der MU16 oberfränkischer Mannschaftsmeister mit 10 652 Punkten.

Fabius Schmitt ragt heraus

In der männlichen U14 war Fabius Schmitt (M13) der herausragende Athlet des Wettkampftages. In Block Sprint/Sprung siegte er in jeder seiner fünf Einzeldisziplinen. Besonders im Sprint über 75 Meter zeigte er in 9,36 Sekunden eine starke Leistung. Bei seiner anderen Paradedisziplin, dem Weitsprung (5,06 m), ließen die schwierigen Windverhältnisse keine Topleistung zu. Dennoch verbesserte er den alten oberfränkischen Rekord um über 80 Punkte auf die neue Bestmarke von 2627.

Mit Kilian Dirauf und Andreas Noell siegten zwei weitere Bamberger Schüler. Der zwölfjährige Dirauf gewann überraschend im Block Lauf mit 1678 Punkten, und Noell (M13) überzeugte im Block Wurf. Weiteres Edelmetall gab es für Jan Leipold in der M12. In einem ordentlichen Wettkampf holte er die Silbermedaille. Die beste Einzelleistung zeigte er in seinem ersten 60-Meter-Hürdenlauf, in dem er mit 11,14 Sekunden die schnellste Zeit der Altersklasse lief.

Aber auch der weibliche Nachwuchs der LG Bamberg war in Hof erfolgreich. Emma Lindner, Jule Lindner, Mia Güthlein, Alexa Kraus und Mia Rösch brachten einen weiteren Mannschaftstitel (U14) mit 9244 Punkten nach Bamberg. Großen Anteil daran hatten die beiden Geschwister Lindner in der W13. Emma siegte im Block Lauf. Basis waren die starke 800-Meter-Leistung (2:30,77 Minuten) und der Weitsprung (4,33 Meter). Jule erhielt die Bronzemedaille dank eines guten 800-Meter-Laufs (2:34,02 Minuten) sowie ihrer 23,00 Meter im Ballwurf.

Güthlein (W12) durfte sich die Goldmedaille im Block Wurf durch einen starken Diskuswurf (25,00 Meter) und dank ihrer Kugelstoßleistung (6,61 Meter) umhängen lassen.

Titel knapp verpasst

In der U16 verpassten die Bamberger Mädchen den Mannschaftstitel knapp. Leonie Neundorfer (W14) wurde im Block Sprint/Sprung Vierte und zeigte mit 1,38 Meter im Hochsprung eine solide Leistung. Im gleichen Block belegte Charlotte Weiniger (W14) den sechsten Platz. Carina Schmaus (W14) holte sich im Block Lauf die Bronzemedaille und kämpfte sich am Ende des Wettkampfs durch den 2000-Meter-Lauf (8:50,73 Minuten). Lea Kithier (W14) belegte den zweiten Platz im Block Wurf. Der Diskus landete in ihrem ersten Versuch bei 19,78 Metern. Im Weitsprung sprang sie zu einer neuen Bestleistung (4,16 Meter).

Neuzugang Paula Prosch (W15) absolvierte ihren ersten Wettkampf. Mit 2004 Punkten zeigte sie ordentliche Leistungen und belegte den fünften Platz im Block Sprint/Sprung.

Bei den oberfränkischen Dreikampfmeisterschaften in Hof der U12 und U10 startete auch ein kleines Team des SV Waizendorf. In der M10 erkämpfte sich Theo Pfefferkorn einen Podestplatz und landete mit 881 Punkten auf Platz 3 (50 Meter 8,37 Sekunden, Weit 3,55 Meter, Ball 28,50 Meter). Wie im Vorjahr lief Julius Albert bei der M11 die beste Zeit über 50 Meter mit 7,81 Sekunden, landete aber dennoch mit 3,68 Meter im Weitsprung und 29,50 Meter im Ballwurf und 967 Punkten nur auf Platz 5.

Bei den Mädchen der W11 gab es mit Naomi Anaka ebenfalls eine Bronzemedaillengewinnerin. Mit ihren Leistungen (50 Meter 8,22 Sekunden, Weit 3,73 Meter, Ball 28,00 Meter) holte sie ordentliche 1143 Punkte. Die Mädchenmannschaft der U12 wurde oberfränkischer Vizemeister mit Naomi Anaka (1143), Lana-Maj Langner (945), Jana Engelhardt (942), Lena Engelhardt (937) und Flora Seitz (712 Punkte). MW/ID