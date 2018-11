Leutenbacher Gemeinderat tagt

Einladung ergeht an die Bürger Leutenbachs und der Ortsteile zur Sitzung des Gemeinderates am Montag, 26. November, um 19 Uhr im Rathaus. Unter anderem werden das Verfahren und mögliche Projekte zur Städtebauförderung vorgestellt. Es wird außerdem über die Möglichkeiten zur Regelung der Grundstücksverhältnisse zum Bebauungsplan "Lohe" in Oberehrenbach beraten. Ein weiteres Thema der Sitzung ist der Satzungsbeschluss für die Einbeziehungssatzung "Ortspitz-Süd". red