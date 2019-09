Leutenbach verfügt nun über eine Ladesäule für zwei Elektroautos

In der Ehrenbürgstraße in Leutenbach können ab sofort zwei Elektroautos gleichzeitig mit Ökostrom geladen werden. Bürgermeister Florian Kraft (FW) hat am Montag zusammen mit Doreen Ibrahimovic, Ansprechpartnerin für Elektromobilität beim Energieversorger N-Ergie, eine neue Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen.

Die Ladesäule der N-Ergie verfügt über zwei Typ-2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW). Die beiden anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die hier aufgeladen werden. "Schön, dass die Zusammenarbeit mit N-Ergie geklappt hat und wir unseren Gästen nun die Möglichkeit bieten können, ihre Elektroautos in der Gemeinde Leutenbach aufzuladen", sagt Bürgermeister Kraft.

"Als regionaler Energieversorger wollen wir die Ladeinfrastruktur ausbauen und so die umweltfreundliche Elektromobilität im Raum Nordbayern vorantreiben", erklärt Doreen Ibrahimovic.

Die Säule wird in den "Ladeverbund plus" integriert, eine Kooperation von derzeit rund 60 Stadt- und Gemeindewerken in Nordbayern. Alle Ladesäulen im Ladeverbund sind mit einem einheitlichen Zugangssystem ausgestattet. Der Zugang erfolgt unter anderem über das Mobiltelefon.

Eine Übersicht über alle Mitglieder, Ladesäulen und weitere Informationen zum Zugangssystem sind unter www.ladeverbundplus.de zu finden.

Laut Pressemitteilung der N-Ergie trage die Elektromobilität zum Erreichen der Klimaschutzziele bei. Deshalb sei die Förderung der Elektromobilität fest in der Konzernstrategie verankert. Ihren eigenen Fuhrpark stellt der Energieversorger demnach sukzessive auf Elektrofahr-zeuge um und setzt bereits über 100 Elektroautos für Dienstfahrten ein. red