Leutenbach diskutiert Begräbniswald

Für Montag, 25. Juni, hat die Gemeinde Leutenbach eine Sitzung des Gemeinderates angesetzt. Die Tagung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. Unter anderem werden die Möglichkeiten im Bereich der Städtebauförderung vorgestellt und die Rechnungen für Kinderspielgeräte für die Spielplätze in Leutenbach und Mittelehrenbach genehmigt. Weitere Themen, mit denen sich das Gremium beschäftigt, sind die Beteiligung an der Bauleitplanung des Marktes Egloffstein für den "Begräbniswald Hundshaupten", die Erweiterung der Kindertagesstätte und die Bedarfsanerkennung für die Mittagsbetreuung der Schulkinder im "Haus für Kinder". Ferner geht es um die Stellungnahme des Landratsamtes Forchheim zum Antrag auf Errichtung eines Fußgängerüberweges in Mittelehrenbach im Bereich der Volksbank. Auch der Antrag der Jagdgenossenschaft Leutenbach/Dietzhof auf Gewährung eines gemeindlichen Zuschusses für den Ausbau des Feldweges (Paintweg) steht auf dem Programm. red