Leuchtendes Rabelsdorf

Rabelsdorf — Der Feuerwehrverein Rabelsdorf in der Gemeinde Pfarrweisach lädt für den Samstag, 23. November, zum Adventsmarkt rund um das Bräuhaus ein. 30 Aussteller (Hobbykünstler, kirchliche sowie kommunale Gruppen und Vereine) bieten ihre Artikel von Strickwaren und Holzarbeiten über Imkerei bis hin zu Selbstgebasteltem an. Der Feuerwehrverein sorgt für die Verpflegung. Bürgermeister Ralf Nowak (ULB) eröffnet um 14 Uhr unter den Klängen des Posaunenchors Altenstein den Markt. Der Markt dauert bis in die Abendstunden hinein, so dass der Ort zum leuchtenden Rabelsdorf werden soll.

Verkehrsregelung beachten!

Der Feuerwehrverein weist darauf hin, dass der Straßenverkehr ausschließlich als Einbahnstraße geregelt ist. Die Zufahrt ist nur von der Straße Junkersdorf-Altenstein her möglich. Die Feuerwehrleute regeln den Verkehr. Zum Parken sind die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen. alc