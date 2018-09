Leuchtende Cappies bringen Erstklässlern mehr Sicherheit

Für viele Eltern, aber natürlich vor allem für viele Schüler ist es eine aufregende Zeit: das erste Schuljahr. Am Dienstag hat für insgesamt 402 Abc-Schützen in und rund um Höchstadt die Schule begonnen. Doch mit der Freude über den neuen Lebensabschnitt geht auch die Gefahr im Straßenverkehr einher.

Seit Jahren engagieren sich deshalb die VR-Bank, die Verkehrswacht und die Polizei dafür, den Straßenverkehr für die Kleinen abzusichern. Am Dienstag haben Siegfried Nürnberger von der Verkehrswacht, die Verkehrserzieherin der Polizei, Michaela Rosenthal, und der Verkehrssicherheitsexperte der Polizei Höchstadt, Bernd Bayer, gemeinsam mit Bernd Froese von der VR-Bank 63 Cappies mit Leuchtstreifen an die Erstklässler der Anton-Wölker-Grundschule in Höchstadt verteilt. Aber auch in der Zweigstelle Etzelskirchen werden die 22 Erstklässler nun gut gesehen: Sie haben ebenfalls Cappies bekommen, damit die Autofahrer sie besser erkennen. Yannick Hupfer