Leuchten durch Gottes Nähe

Das gemütliche Miteinander zeichnete die besinnliche Adventsfeier des VdK-Ortsverbands Oeslau im historischen Festsaal des Gasthauses "Sauerteig" aus.

In diesem festlichen Rahmen gehörte alle Aufmerksamkeit den langjährigen Mitgliedern, die für ihre zehn-, 25- und 30-jährige Treue mit silbernen und goldenen Vdk-Broschen, Urkunden sowie Präsenten und Blumen ausgezeichnet worden sind. Diese ehrenvolle Aufgabe führte Vorsitzender Uwe Böhnel gemeinsam mit Rödentals Bürgermeister Marko Steiner (FW) und VdK-Kreisgeschäftsführer Thomas Steinlein durch.

"Advent ist A wie: annehmen, auch den, der dir nicht passt. D: da sein für einander. V: vertrauen, dass alles gut wird. E: entdecken, was wichtig ist. N: neu beginnen, auch wenn du gestern gescheitert bist. T: tragen helfen denen, die deine Hilfe brauchen". Diese nachdenklichen Worte von der VdK-Kreisbetreuerin Gudrun Grimmer überreichte Vorsitzender Böhnel mit lieben Grüßen.

Christine Schweda, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde Rödental, sagte, die Weihnachtsfreude überdecke den Alltag nicht. Jedoch bringe Gottes Nähe an Weihnachten auch unser Gesicht zum Leuchten: "Und das wünsche ich Ihnen."

Rödentals Bürgermeister Steiner dankte dem VdK-Oeslau, der - obwohl stark engagiert auf öffentlicher Ebene - auch immer wieder Zeit für das Miteinander finde.

Weihnachtliche Gedichte und Geschichten, auch vom Bürgermeister, schmückten und "wärmten" die heimelige Stimmung. Gerhard Eller von der Rödentaler Orchesterschule umrahmte mit Aaron Kühn und Lena Jakob die Adventsfeier festlich. "Da gema hie", hatten die jungen Menschen begeistert gesagt, die mit ihrer Musik anderen gern eine große Freude bereiten.

Kreisgeschäftsführer Steinlein dankte der Stadt Rödental, dass die VdK-Ortsgruppen wieder einen Außensprechtag kostenlos einrichten konnten, der sehr gut angenommen werde. Zudem erinnerte Steinlein an die Groß-Demo "Soziale Spaltung stoppen" am 28. März in München. "Wir möchten mit ganz vielen Bussen dorthin fahren", sagte Steinlein. Busfahrt und Verpflegung seien kostenlos. mvn