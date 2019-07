Leuchsencup in Mistelfeld

An diesem Wochenende findet der Leuchsencup auf dem Sportgelände des FV Mistelfeld statt. Die Verantwortlichen haben sich neben dem sportlichen Programm auch ein Rahmenprogramm ausgedacht.

Das Sportprogramm sieht am Samstag ab 9 Uhr ein E1- Jugendturnier vor. Ab 15 Uhrspielen die E2-Junioren ihren Turniersieger aus. Am Sonntag kicken die F-Junioren ab 9 Uhr bei ihrem Turnier. Ab 14 Uhr sind die G-Jugenioren an der Reihe.

Das Rahmenprogramm wird am Samstag mit einer Leuchsenolympiade aufgewertet. Darin wetteifern Mannschaften bei Tauziehen und Geschicklichkeitsspielen um Verzehrgutscheine. Die Malle-Party steigt ab 21 Uhr. red