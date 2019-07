Die Pilgerkirche kommt laut einer Mitteilung aus der Pfarrei Knetzgau zum letzten Mal nach Westheim. Sie steht heute, Montag, und morgen, Dienstag, 9. Juli, von 15-19 Uhr am Feuerwehrhaus . Am Dienstag wird in Westheim um 18 Uhr für den Frieden in der Welt gebetet. red