Letztes Weinfest der Saison

Das traditionelle Feuerthaler Straßenweinfest findet in diesem Jahr vom 7. bis 8. September statt. Wie schon in den vergangenen Jahrzehnten werden den Besuchern Köstlichkeiten aus dem mit Holz befeuerten dorfeigenen Backofen angeboten. In der Kaffeebar in der alten Schule kann man gemütlich zum Kaffee selbst gebackenen Kuchen genießen. Festbeginn ist am Samstag um 17 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 18 Uhr "Die Feuerthaler Musikanten" mit volkstümlicher Stimmungs- und moderner Unterhaltungsmusik. Die Bar ist ab 20 Uhr geöffnet. Festbeginn am Sonntag ist um 10.30 Uhr, ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen und ab 12 Uhr spielt die "Obererthaler Dorfmusik". Die Biermusikanten spielen um 16 Uhr auf. sek