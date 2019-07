Die Sänger des Männergesangvereines Ebenhausen treffen sich am Mittwoch, 31. Juli, um 19 Uhr im Sängerheim zu einem lockeren Singen, verbunden mit einer Brotzeit. Bei schönem Wetter findet es unten im Hof statt. Danach geht es in die Sommerpause. Nach dieser findet die erste Singstunde am Montag, 2. September, um 19.30 Uhr im Sängerheim statt. sek