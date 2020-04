Letztes Tor Erlangens vor 75 Jahren zerstört

Die Stadt Erlangen kann sich glücklich schätzen, im II. Weltkrieg nicht bombardiert worden zu sein. So blieben die meisten Gebäude unbeschädigt. Doch leider blieb am 16. April 1945 ein amerikanischer Panzer am Nürnberger Tor hängen und beschädigte es schwer. Das Tor, errichtet 1717, wurde dann kurz darauf gesprengt und die restlichen Trümmer im Mai 1949 beseitigt. Im Oktober 1997 ließ der Erlanger Heimat- und Geschichtsverein im Straßenpflaster den ehemaligen Standort des Nürnberger Tors auf Höhe der Hauptstraße Hausnummer 1 kennzeichnen und eine Gedenktafel anbringen. Repro: Klebes