Letztes Taizégebet vor der Sommerpause

Unter dem Motto "Wege", findet am kommenden Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr das letzte Taizégebet vor der Sommerpause in der katholischen Pfarrkirche St. Pankratius statt. Eingängige Melodien, sowie einfache Gebete und Meditationen laden in der närrischen Zeit zum Innehalten und zu einer kleinen Atempause vom Alltag in die farbig illuminierte Kirche auf dem Schloßberg ein. red