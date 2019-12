Letztes Singen

Am kommenden Freitag, 6. Dezember, findet das letzte Wirtshaussingen in diesem Jahr im Hohenberger FC-Sportheim statt. Dann ist bis März 2020 Winterpause. Für alle Besucher gibt es am Freitag wieder kostenlos Glühwein und Plätzchen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es ergeht herzliche Einladung an die ganze Bevölkerung. kpw