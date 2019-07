Vor der Sommerpause veranstaltet der Sozialpsychiatrische Dienst des Diakonischen Werkes noch einmal ein Psychose-Seminar. Diesmal heißt das Thema "Psychose - Was ist das? Wie werden Psychosen erlebt?". Unter Leitung von Manfred Werberich findet die Veranstaltung am Dienstag, 23. Juli, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr im Dialog in der Metzgergasse 13 satt. Betroffene, Angehörige, Fachleute und Interessierte sind dazu eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. red