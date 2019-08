Letztes Geleit für Organist Georg Brunn

Eine überaus große Trauergemeinde gab dem Ehrenmedaillenträger der Gemeinde Altenkunstadt, Georg Brunn, am gestrigen Mittwoch das letzte Geleit. Wenige Tage vor Vollendung seines 95. Geburtstages war er friedlich eingeschlafen.

Schuhfachgeschäft eröffnet

Die Schuhregion am Obermain, in der Georg Brunn aufgewachsen war, prägte auch seinen Lebensweg. Obwohl es zur damaligen Zeit bereits fünf Schuhfabriken gab, entschied er sich zum Schritt in die Selbstständigkeit und gründete ein Fachgeschäft für Kinder-, Damen- und Herrenschuhe; ein Familienunternehmen, das sich heute noch allseitiger Beliebtheit erfreut.

"Für ihn galt ein prägender Satz dieses Berufsstandes: ,Schuster bleib bei deinem Leisten‘", sagte Pfarrer Norbert Lang. Er schilderte den Verstorbenen als einen Mann, der nicht nur allseits geschätzt war, sondern sich auch um die kirchliche Gemeinschaft verdient gemacht habe. Dieses "bei seinem Leisten bleiben" habe dabei sowohl für sein Fachgeschäft, die Familie und die Pfarrgemeinde gegolten. Auch wenn er dabei manches Kreuz auf sich genommen habe, war ihm diese Verbindung zu Gott immer wichtig. Er fand stets einen Platz in seiner Heimatkirche, sei es bei unzähligen Gottesdiensten, als Kirchenpfleger, Pfarrgemeinderat, Organist und Leiter des Kirchenchores, blieb dabei in allen Lebenslagen fest verwurzelt in seinem Glauben und richtete sein Leben nach Jesus aus.

In Altenkunstadt viel erreicht

Auch Bürgermeister Robert Hümmer stellte heraus, dass Georg Brunn für das gesamte Gemeinwesen in seinem Heimatort viel bewirkt habe und ein Förderer der Vereine gewesen sei. Sein ehrenamtliches Wirken in der Gemeinde habe 2005 eine besondere Anerkennung mit der Verleihung der Ehrenmedaille gefunden.

Als Organist gewirkt

Tiefe Betroffenheit war auch den Worten des Kirchenpflegers Thoma Siebenaller zu entnehmen, der an die Tätigkeit von Georg Brunn als Mitglied der Kirchenverwaltung, des Pfarrgemeinderates und jahrzehntelange Tätigkeit als Organist und Leiter des Kirchenchores erinnerte. Seine größte Leistung sei sicherlich in den 80er Jahren die Kirchenrenovierung gewesen. Deshalb seien alle kirchlichen Gremien der katholischen Pfarrgemeinde von Altenkunstadt Georg Brunn zu besonderem Dank verpflichtet. Auf dem Friedhof von Altenkunstadt nahmen die Trauernden von dem verdienten Mitbürger Georg Brunn Abschied.