Letzter Wunsch wird erfüllt

Unter "Wünschewagen" hatten sich einige Teilnehmer der Präsentation des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Weismain etwas anderes vorgestellt als ein motorisiertes Fahrzeug. Letzte Wünsche zu wagen und diese auch umzusetzen, das hat sich die Hilfsorganisation seit 2014 deutschlandweit auf die Fahnen geschrieben.

"Es ist ein sehr emotionales Thema", erklärte Thomas Schwesinger, Geschäftsführer des ASB-Regionalverbands Coburg. Das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt erfülle Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch und fahre sie mit Familie und Freunden noch einmal an einen besonderen Ort, zur Hochzeit des Enkels oder zum Fußballspiel des Lieblingsvereins. Die Wünsche seien individuell und vielfältig.

Ab Dezember im Raum Lichtenfels

Die Anfragen können laut Schwesinger entweder vom Wünschenden selbst oder einem Angehörigen gestellt werden. Wichtig für die Realisierbarkeit ist, dass der Fahrgast transportfähig ist. Alle weiteren Details werden mit den Fahrgästen sowie deren Kontaktpersonen persönlich abgesprochen.

Ab Dezember soll im Bereich Coburg-Lichtenfels der 19. Wünschewagen Deutschlands in Betrieb genommen werden. So können sich auch betroffene Menschen aus Lichtenfels und Umgebung ihren letzten Wusch erfüllen lassen. Der Mercedes-Sprinter ist speziell auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmt. Er ist ausgestattet mit speziellen Stoßdämpfern und einer Musikanlage. Eine verspiegelte Rundum-Verglasung bietet einen Panorama-Blick in die Umgebung. Blaue und weiße LED-Lämpchen strahlen wie Sterne an den Wänden und an der Decke, Vorbild für das Design ist das Sternbild des großen Wagens.

Zugleich verfügen alle Wünschewagen über eine moderne medizinische Ausstattung, so dass das ASB-Team im Notfall Hilfe leisten kann. Mindestens ein Rettungssanitäter sitzt immer im Auto. Die Wunscherfüllung ist kostenfrei.

Das Budget für die Landesverbände ist begrenzt, um Zuschüsse werde an den betreffenden Stellen gekämpft, sagte ASB-Landesvorsitzender Hans Ulrich Pfaffmann. Das Projekt lebe ausschließlich von Spenden,

Eigenmitteln und dem Engagement Hunderter Ehrenamtlicher. Mit den freiwilligen Gaben würden auch die Schulungen der Helfer, die Dienstkleidung sowie nicht zuletzt die Anschaffung und Ausstattung der Fahrzeuge finanziert. "Jede Unterstützung hilft, letzte Wünsche wahr werden zu lassen. Wir suchen derzeit dringend ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich. Diese werden vor den Einsätzen entsprechend geschult. Außerdem sind Spenden, egal in welcher Form, immer willkommen", erklärte Verbandsreferent Matthias Neuf.

Infos über Wunschanfragen, Spendemöglichkeiten oder zum Projekt selbst finden Interessierte online unter www.wuenschewagen.de. Roland Dietz