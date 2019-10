Zusammen mit Kräuterpädagogin Christina Zehnter entdecken am Freitag, 18. Oktober, die Teilnehmer an Bächen, auf der Wiese oder im Wald essbare Wildkräuter und Wildfrüchte. Die Veranstaltung ist auch für Familien geeignet und dauert etwa 90 Minuten. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Tourismushaus Steinwiesen. Um Anmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Telefon 09262/1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de wird gebeten. red