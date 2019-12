Letzter Trödelmarkt des Jahres am Tierheim

Die Tierschützer laden am Samstag, 7. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr zum Trödelmarkt ein. "Getrödelt" wird ab 13 Uhr auf dem Gelände in der Straße Zur Staustufe 36, bei jedem Wetter. Im Januar findet kein Trödelmarkt am Tierheim statt, weiter geht es dann wieder am ersten Samstag im Februar. red