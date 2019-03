Letzter Kennenlerntag

In dieser Woche ist der Start des Stadtteiltreffs im Neuen Katharinenspital erfolgt. Hierzu fand und findet täglich ein warmer Mittagstisch (ab 11.45 Uhr) statt, der bisher auch gut besucht wurde. Im Durchschnitt sind täglich etwa 23 Personen erschienen, wie Matthias Bauer, Leitung Soziale Dienste beim Bayerischen Roten Kreuz, mitteilte.

Am heutigen Freitag ist der letzte Tag dieser Kennenlern-Aktion. Die nächsten Termine im Stadtteiltreff: Am Mittwoch, 24. April, findet die Filmvorführung "Stadt ohne Mitleid" mit Rainer Kestler vom Stadtarchiv statt. Am Samstag, 18. Mai, findet der "Tag der Städtebauförderung" und der Mottotag "Zu Hause daheim" im Katharinenspital statt. red