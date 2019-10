Letzter gegen Vorletzten

Die Derbywochen in der Kreisklasse 3 Itzgrund gehen für den SV Heilgersdorf weiter. Nach dem 2:2 in Dietersdorf erwartet der Tabellenzweite am Donnerstag (15 Uhr) den SV Hafenpreppach. Das Team um Trainer Jürgen Holzheid darf den Gegner nicht unterschätzen, schließlich spielt Hafenpreppach eine ordentliche Saison. Großes Plus des Siebten ist die Defensive. Nur 16 Gegentreffer sind ligaweiter Bestwert.

Eine halbe Stunde später steigt der Abstiegskracher: Schlusslicht SG Eyrichshof/Ebern II will nach dem ersten Saisonsieg den Rückwind mitnehmen und zu Hause auch gegen den TSV Staffelstein II punkten. Der TSV II hat nur drei Zähler Vorsprung auf die SG. di