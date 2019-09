Noch erblüht alles (vor der Spielbank), noch ist Sommer. Noch einmal kann ein sommerliches Wochenende genossen werden. Doch hab Acht - am Montag, ab 9.50 Uhr, hält der Herbst unerbittlich seinen Einzug. Herbstanfang hin und her - jetzt geht's noch einmal in die Sonne. Foto: Gerd Ludwig