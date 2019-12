Letzte Sitzung 2019

Am heutigen Mittwoch tagt der Stadtrat zum letzten Mal in diesem Jahr. Im Spiegelsaal der Harmonie geht es ab 16 Uhr um den Haushalt 2020 der Stadt Bamberg sowie der Einrichtung eines Zukunftsrats und der Neuausschreibung des Werbenutzungsvertrages. Weitere Themen werden das Objekt in der Oberen Sandstraße 20 und der Neubau der Kindertageseinrichtung am Ochsenanger sein.

Alle Tagesordnungen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden. red