Letzte Runde in der Spitalkirche

In den Tagen vor Heilig Abend geht der "Advent in der Spitalkirche" für dieses Jahr zu Ende. Am morgigen Donnerstag wird die Gruppe "Sound of Faith" aus Mangersreuth singen und am Freitag, 20. Dezember, beschließen die "Stollmusikanten", bei denen Jutta Lange adventliche Geschichten vorliest, den "Advent in der Spitalkirche". Wie immer ist der Eintritt frei; um Spenden wird gebeten. red