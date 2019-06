Letzte Marktmusik mit Saalfelder Kantor Marquardt

In der 146. Marktmusik, der letzten in diesem Jahr, ist an diesem Samstag ab 11 Uhr in Kulmbachs markgräflicher Spitalkirche Klaus-Peter Marquardt aus Saalfeld zu Gast. In seinem 30-minütigen Konzertprogramm präsentiert er Werke von Buxtehude, Kirnberger, Bach, Mendelssohn, Litzau, Köhler und Rheinberger. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten. Einlass in die Spitalkirche ist ab 10.30 Uhr.

Von Dietrich Buxtehude spielt Marquardt zu Beginn der Marktmusik eine "Passacaglia". Vom gebürtigen Saalfelder Johann Philipp Kirnberger erklingt dessen Orgelchoral "Komm, o komm, du Geist des Lebens". Er war Lehrer für Komposition bei Anna Amalie von Preußen und Kapellmeister am Preußischen Hof.

Es folgt die Choralbearbeitung "Wer nur den lieben Gott lässt walten", Bachwerkeverzeichnis 642, aus dem "Orgelbüchlein" von Johann Sebastian Bach, bevor sich der Gastorganist dem "Präludium G-Dur" aus Opus 37 von Felix Mendelssohn zuwendet. Von Jan Barend Litzau präsentiert Marquardt dessen Paraphrase über den pfingstlichen Choral "Komm Heiliger Geist, Herre Gott" und von Wilhelm Köhler die Choralbearbeitung "Ach bleib mit deiner Gnade". Den Abschluss bildet Josef Gabriel Rheinbergers "Fuga cromatica" aus der Sonate Nr. 4 in a-Moll. Das Schaffen des Orgelprofessors und zuletzt als Hofkapellmeister in München tätigen Rheinbergers ist formal stark von Mendelssohn und kontrapunktisch von Johann Sebastian Bach beeinflusst.

Marquardt, gebürtiger Rudolstädter, erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei seinem Vater. Dem Unterricht in Klavier und Orgel beim Saalfelder Kirchenmusikdirektor Walter Schönheit folgt ein Kirchenmusikstudium an der Thüringer Kirchenmusikschule in Eisenach. 1982 wurde er zum zweiten Kirchenmusiker an die Johanneskirche in Saalfeld berufen. Seit 1995 ist Marquardt freischaffender Musiker und arbeitete derzeit als Chorassistent bei den Thüringer Sängerknaben, dem Saalfelder Mädelchor und dem Oratorienchor Saalfeld. red