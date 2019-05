Bad Kissingen vor 11 Stunden

EUropa

Letzte Infos zur Wahl

Das Europazentrum in Hausen, Hausener Straße 13, hat heute in der Zeit zwischen 11.30 und 13 Uhr geöffnet. Interessierte haben die Möglichkeit, sich zur EU-Wahl am Sonntag bei Dr. Michael Peter vom Kr...