"Letzte-Hilfe"-Kurse an drei Orten im Kreis Haßberge

Der Caritas-Kreisverband Haßberge weist auf neue "Letzte-Hilfe"-Kurse hin.

Das Lebensende und das Sterben machen die Mitmenschen oft hilflos. Sie möchten am liebsten mit diesem Thema nicht konfrontiert werden. Mehr Wissen und Sicherheit im Umgang mit Sterben können dazu beitragen, dass mehr Menschen gut begleitet und auch, wie sie und oft auch Angehörige es sich wünschen, zu Hause sterben können. "Letzte-Hilfe"- Kurse vermitteln leicht verständlich und umfangreich das "Kleine Einmaleins der Sterbebegleitung" für Laien - das Umsorgen von schwer kranken und sterbenden Menschen am Lebensende. Die Kurse richten sich an alle Menschen, die sich erstmalig über Themen rund um das Sterben, Tod und Palliativversorgung informieren wollen.

Die Moderation übernehmen geschulte Kursleiter der Caritas Haßberge und des Malteser Hospizdienstes Haßberge.

Die nächsten Kurse finden wie folgt statt: in Ebern, katholisches Pfarramt, 23. und 30. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr; in Prölsdorf beim Bestattungsinstitut Schunder, 6. und 13. November, 18 bis 19.30 Uhr; in Haßfurt, katholisches Pfarramt, 7. und 14. November, 19.30 bis 21 Uhr.

Weitere Informationen gibt Angelika Schmidt vom Caritasverband für den Landkreis Haßberge, Telefon 09521/6910. Die Anmeldungen laufen laut Caritas-Angaben über die jeweiligen Pfarrämter oder die Außenstellen der Volkshochschule. red