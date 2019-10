Die Postkutschensaison 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Die feierliche Abschlussfahrt findet am Freitag, 18. Oktober, statt. Abfahrt der Kutsche ist um 14 Uhr am Parkplatz Tattersall in der Salinenstraße 5. Nach Ankunft der Postkutsche in Aschach spielt um 15 Uhr die Postkapelle im Schlosshof ein Standkonzert. Die obligatorischen Ansprachen schließen sich an, und um 16 Uhr klingt die Veranstaltung in den "Aschacher Schlossstuben" aus. sek