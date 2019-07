Da die Nachfrage sehr groß ist, bietet die Porzellankünstlerin Christian Toewe noch zwei letzte öffentliche Künstlerführungen durch ihre Ausstellung "transluzent" in der Sammlung Ludwig im Alten Rathaus an. Am Samstag, 27. Juli, bereits um 11 Uhr und die ultimativ letzte Führung findet am Samstag, 10. August, um 15 Uhr statt, einen Tag, bevor die Stipendiatin für längere Zeit nach China reisen wird. red