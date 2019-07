Die letzte Chance, die Operette "Friederike" frei nach Franz Lehar im Schwertfegerhäuschen, Karolinenstraße 22, zu erleben, besteht am Mittwoch, 10. Juli, um 20 Uhr. Ebenso gefühlsinnig wie ironisch setzen Martin Neubauer, Beate Roux am Klavier und Eva Hennevogel, Violine, die Geschichte von Goethes Jugendliebe noch einmal in Szene. Plätze gibt es unter der Telefonnummer 0951/54528. red