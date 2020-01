Lettenreuther Sternsinger sammelten

Die Pfarrei St. Laurentius entsandte am Dreikönigstag Sternsinger durch die Ortschaften Lettenreuth und Oberreuth, um für "Notleidende Menschen in der Welt" zu sammeln. Diesmal stand die Aktion unter dem Leitwort "Frieden im Libanon". Zunächst fand in der Pfarrkirche mit Dekan Pfarrer Lars Rebhan ein Gottesdienst statt.Nach dem Schlusssegen sammelten die Minis insgesamt über 2000 Euro. red