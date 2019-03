Lettenreuther gleichen im Reservenduell beim SCWO spät aus

Der FC Hochstadt hielt mit dem 4:0-Sieg bei der SG Rödental/Mönchröden seine Verfolger in der Fußball-A-Klasse 2 Lichtenfels auf Distanz.

A-Klasse 2 Lichtenfels

SG Rödental/Mönchr. III - FC Hochstadt 0:4

Spitzenreiter Hochstadt stellte beim Sechsten schon vor der Pause durch F. Homuth (26.), K. Schirner (37.) und A. Imhof (40.) die Weichen auf Sieg. Per Foulelfmeter erzielte. F. Homuth in der 60. Minute den 4:0-Endstand. FC Schney - ASV Neustadt 2:1 Ein Solo von Daniel Meyer brachte in der 33. Minute das 1:0 für Schney. Auch nach der Pause hatte der FC mehr vom Spiel, es dauerte aber bis zur 55. Minute, ehe sich wiederum Meyer im Strafraum durchsetzte und nur per Foul gestoppt werden konnte. Den Elfmeter verwandelte Graminschii. Nach einer Ampelkarte für Graminschii (76.) kam der ASV aber erst sechs Minuten vor Schluss durch Kevin Blechschmidt zum 1:2. Die Ampelkarte für den Schney er Shehselim (93.) hatte keine Auswirkung mehr.

A-Klasse 3 Itzgrund

DJK/FC Seßlach -

SVM Untermerzbach 3:2

Die Untermerzbacher steckten in Seßlach trotz eines 2:0-Rückstandes nicht auf. Mit etwas Glück hätten sie auch einen Punkt mitnehmen können, denn der Seßlacher Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit per Elfmeter. - Tore: 1:0 H. Opel (6.), 2:0 J. Rößner (33.), 2:1 J. Grell (39.), 2:2 P. Kalb (53.), 3:2 J. Schulz (93., Elfmeter). di

A-Klasse 4 Coburg

SSV Ober-/U'langenstadt - FC Redwitz 5:0

Der Tabellenführer bestimmte von Beginn an das Spiel. Die Tore fielen allesamt in Unterzahl, nachdem der eingewechselte Tim Gebert nach einer Minute schon Rot sah (37.). R. Gnanapiragasam sorgte für das 1:0 (43.). A. Traut (48., Foulelfmeter), Gnanapiragasam (60.), E. Rollmann (65.) und S. Alkeir (67.) erhöhten nach der Pause gegen kämpferische Redwitzer. rüg SCW Obermain II - SpVgg Lettenreuth II 2:2

Im ersten Spiel unter dem Interimstrainerduo Tjerk Berthold und Tobias Herold, die bis zum Saisonende für den aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Stefan Eck übernahmen, zeigte die Heimelf auf dem Sandplatz kämpferisch und taktisch eine gute Leistung. In der 3. Minute erzielte M. Will nach Müller-Vorlage das 1:0. Einen Abwehrfehler nutzte Klerner zum 1:1 (7.). J. Bunzelt brachte den SCWO wieder in Front (26.). Gästetorwart Macion verhinderte einige Male Gegentreffer. Dem Ausgleich durch einen Fernschuss in den Winkel von Hoh (87.) ging ein nicht geahndetes Foul der Gäste voran. asch ATSV Thonberg - SC Jura Arnstein II 0:1

In einer hart umkämpften Partie besaßen die Gäste in der ersten Halbzeit mehr Torchancen, die beste Möglichkeit vergab aber Brand für die Thonberger kurz vor der Pause. Bär traf nach der Pause nur den Pfosten des Gästetores. Das Goldene Tor erzielte der Arnsteiner Merklein, der nach Ballverlust der Heimelf den Konter mit einem unhaltbaren Fernschuss abschloss. mh SG Schmölz/Theisenort II - FC Kirchlein 2:0

In einem schwachen Spiel erzielte Neuzugang Lorber bereits kurz nach Beginn nach einer Flanke im zweiten Ansatz die Führung. Jakob führte kurz vor Ende die Entscheidung herbei. Ein Pfostentreffer verhinderte zwischenzeitlich ein höheres Ergebnis. Nach zahlreichen Meckereien musste Kirchlein das Spiel zu neunt beenden, die Gastgeber verloren einen Ersatzspieler durch Rot. sta

A-Klasse 1 Bamberg

FSV Unterleiterbach II -

VfL Mürsbach 0:7

Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle gerecht und hätte noch höher gewinnen können. - Tore: 0:1, 0:2 N. Imhof (13., 15.), 0:3, 0:4 P. Streng (32., 70.), 0:5 Imhof (78.), 0:6 F. Hornung (81.), 0:7 M. Lurtz (89.). di