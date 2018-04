Lettenreuth peilt Heimsieg an

Am 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West steht für die SpVgg Lettenreuth am heutigen Samstag ein richtungsweisendes Spiel gegen den Tabellen-13. TSV Meeder auf dem Programm. Der TSV Ebensfeld (12.) gastiert am Sonntag beim SV Merkendorf (8.). Die SpVgg Ebing (10.) peilt beim Drittletzten SV Bosporus Coburg einen Sieg an.

SpVgg Lettenreuth -

TSV Meeder

Durch den glücklichen 3:2-Sieg am vergangenen Samstag beim SV Dörfleins hat sich die Mannschaft von Spielertrainer Florian Eberth einen Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem TSV Meeder geschaffen. Den wollen die Lettenreuther zumindest halten. Die Gäste kommen nach der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Breitengüßbach nicht unbedingt mit breiter Brust nach Lettenreuth. Die Heimelf wird sich auf einen Gegner einstellen dürfen, der sich nicht nur hinten reinstellt. Mit einem Dreier aber würden die Hausherren die 30-Punkte-Marke knacken und sich gleichzeitig für die 0:1-Hinspielniederlage revanchieren.



Bosp. Coburg - SpVgg Ebing

"Dies war sehr bitter", so der Ebinger Trainer Heiner Dumpert nach dem 2:2 beim SV Merkendorf am Mittwoch. Bitter deshalb, weil die SpVgg eine 2:0-Führung nicht ins Ziel brachte. Doch das Ergebnis und der daraus resultierende Punkt waren so schlecht nicht. Auch die Leistung stimmte. Defensiv gut stehen und vorne Nadelstiche setzen, dies dürfte auch morgen die Spielausrichtung der Ebinger sein. Die Coburger liegen zwei Zähler vor den beiden direkten Abstiegsplätzen und wollen zumindest einen Relegationsplatz behaupten. Auch Bosporus steht hinten kompakt und hat in der Offensive technisch versierte und schnelle Leute. Mit einem Sieg würden die Ebinger einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen (Hinspiel 0:6).



SV Merkendorf -

TSV Ebensfeld

Die Merkendorfer liegen nach ihrem fünften Remis in Folge, dem 2:2 gegen Ebing, weiter im Mittelfeld der Liga. Die Akteure von Trainer Stephan Essig schöpften aus der Mittwochspartie Selbstvertauen für die Aufgabe gegen Ebensfeld: "Wir sind nach einem 0:2 zurückgekommen. Dies zeigt, dass die Mannschaft viel Moral besitzt und Zusammenhalt herrscht." Die Ebensfelder haben sich durch ihre acht Zähler aus vier Partien nach der Winterpause auf Rang 12 verbessert. Doch die Akteure von TSV-Coach Klaus Gunreben sind noch lange nicht aus dem Schneider. Leistungsmäßig befinden sich wohl beide Kontrahenten auf Augenhöhe, so dass ein spannendes Duell zu erwarten ist (Hinspiel 2:0). gefa