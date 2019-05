Erstmals stellt die Volkshochschule (VHS) einen Kurs mit der Kombination aus Sprache und Kochen vor. Das Kochen und gleichzeitige Englisch-Sprechen baut die Hemmungen vor der Sprache ab. Mitzubringen sind ein Geschirrtuch, ein Gefäß mit Deckel und ein Getränk. Der Kurs startet am Donnerstag, 6. Juni, um 18.30 Uhr in der AELF-Küche. Anmeldung per Telefon (09261/60600) oder Internet (www.vhs-kronach.de). red