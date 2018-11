Lesungen mit Andreas Ulich

Am Sonntag, 2. Dezember, liest Andreas Ulich "Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Infozentrum am Michaelsberg, Michaelsberg 10 (Eingang: Durch den Torbogen rechts, neben dem Stiftsladen). Eine weitere Lesung findet dann am Sonntag, 30. Dezember statt. Andreas Ulich liest dann "Die Abenteuer der Silvesternacht" von E.T.A. Hoffmann. Beginn ist um 17 Uhr ebenfalls im Infozentrum am Michaelsberg 10. red