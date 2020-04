Lesungen gibt es jetzt online

Die beiden Erlanger Autoren Philip Krömer und Björn Bischoff veranstalten heute und am 19. Mai das digitale Literaturfestival "Litlok 2020" mit mehreren Live-Lesungen auf www.facebook.com/LITLOK2020. Weiterhin fallen Kulturveranstaltungen in ganz Deutschland aus - etwa das Erlanger Poetenfest und viele andere Lesungen in der Region. Dank einer Kulturförderung der Stadt Erlangen ist es Krömer und Bischoff möglich, noch eine zweite und eine dritte Ausgabe des "Litlok"-Festivals zu initiieren, nachdem bereits die erste Auflage zahlreiche Zuschauer gehabt habe.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, lesen heute von 17 bis 19 Uhr der Nürnberger Autor Lucas Fassnacht, die Slammerin Anna Teufel und der Clemens-Brentano-Preisträger Jan Snela. Bei der dritten Ausgabe des "Litlok" am 19. Mai freuen sich die Organisatoren auf die Bestseller-Autorin und gebürtige Erlangerin Christiane Neudecker, den Nürnberger Autor und Klangkünstler Christian Schloyer sowie Juliana Kalnay, die für ihren Debütroman "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens" 2017 den ZDF-aspekte Literaturpreis erhielt. red