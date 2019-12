Lesung zum Nikolaus im Gartenhaus

Poetischer Nikolaus-Abend am Kamin: "Vom draußen vom Walde:..." Am knisternden Feuer sitzen - mit einem Becher Glühwein in der Hand -, so lauscht es sich vortrefflich, wenn rund um den Heiligen des Tages Geschichten erzählt werden. Dazu lädt der Verein Neues Palais am Nikolaus-Abend ins Gartenhaus ein. Martin Neubauer liest und spielt dort Historisches, Legenden, Nostalgisches, Erschreckendes und satirisch Hochkomisches. Die Veranstaltung findet am Freitag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr im Gartenhaus, Kunigundenruhstraße 23, statt. Karten gibt es unter Telefon 0951/54528 oder 0951/18086140. red