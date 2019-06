Auch der scharfsinnige James Joyce vertrat die Überzeugung, dass Shakespeare ein "Anderer" war. In seinem "Ulysses" und in "Finnegans Wake" hat er jede Menge Hinweise auf den wirklichen Autor des "Hamlet", also Edward de Vere, eingeschmuggelt. Frank Piontek (Bayreuth) liest und erläutert beim Bamberger Bloomsday 2019 die relevanten Passagen aus Joyce' großem Roman: auf den Spuren des "wahren Shakespeare". Die Lesung findet am Sonntag, 16. Juni, um 18 Uhr in der Galerie am Stephansberg statt. red