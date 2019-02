Die Schauspielerin Michaela May ist am Sonntag, 10. März, ab 17 Uhr in der Alten Vogtei in Burgkunstadt zu Gast. Zusammen mit Maria Reiter (Akkordeon) liest sie Texte von Elke Heidenreich, Doris Dörrie, Axel Hacke und anderen.

Wie soll man es angehen, in der Liebe? Strategisch? Romantisch? Und wie erträgt man die Entblößung - auch der geheimen Wünsche, oder gar der eigenen seelischen Abgründe? Die Geschichten von Elke Heidenreich bieten humorvolle und überraschende Einblicke in diverse Liebesbeziehungen und erfreuen mit mancherlei kühnen Manövern und ungewissem Ausgang. Bei Axel Hacke kommen Paare zu Wort, für die allein schon der Kinogang zum Abenteuer mutiert.

Michaela May fühlt sich wunderbar ein in das Innenleben dieser Glückssucher und erweckt sie frisch und ungekünstelt zum Leben. Maria Reiter kommentiert mit ihrem Akkordeon beschwingt die Seelenlage der Protagonisten.

Beim "Monaco Franze" dabei

Seit ihrem 17. Lebensjahr steht Michaela May auf der Bühne. Mit 22 Jahren kommt der TV-Durchbruch: Helmut Dietl verpflichtet sie für "Münchner G'schicht'n" und "Monaco Franze" (1981). Seitdem steht sie regelmäßig in Serien, Filmen und Shows vor der Kamera, so im "Polizeiruf 110" oder in Verfilmungen nach Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström. Auch viele Hörbücher wie "Hüttengaudi", "Mordsviecher" und "Scheunenfest" hat sie gesprochen. Auf einer einjährigen Reise durch Afrika sammelte sie Erfahrungen und schrieb das Buch "Mitten im Leben mit Yoga", in dem sie Übungen für eine gesunde Lebensweise vermittelt. Im Jahr 2006 wird sie mit dem Adolf-Grimme-Preis und der Medaille "München leuchtet" ausgezeichnet. 2011 erhält sie den Bayerischen Verdienstorden. Seit 1990 engagiert sich Michaela May für Kinder und Erwachsene, die unter der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose leiden. Schon mehr als 300 000 Euro hat sie für die Betroffenen gesammelt. Seit 2003 ist sie Kuratoriumsmitglied des Mukoviszidose e. V. und unterstützte mit ihrer Schirmherrschaft 2004 sowie 2005 den Mukoviszidose-Lauf auf Amrun.

Das Akkordeon und das Lesen

Maria Reiter entdeckte mit fünf Jahren das Akkordeon und das Lesen. Beides erwies sich als folgenschwer. Neben zahlreichen CD-Aufnahmen und Uraufführungen in diversen Kammermusikformationen mit Freude an sprechender Musik, zieht es sie zu musikalischer Sprache. Sie teilte sich die Bühne unter anderem mit Michael Heltau, Elisabeth Kulman, Michaela May, Norbert Nagel, Stefan Wilkening, Gerald Huber, Christian Gruber, Friedrich von Thun, Rudi Spring, Senta Berger und vielen anderen.

Karten für die Lesung gibt es im Büromarkt Schulze in Burgkunstadt. Der Eintritt kostet 15 Euro. red