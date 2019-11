Lesung von Kati Naumann

Die "Freunde der Piesauer Heimatgeschichte" und die Leiterin der Piesauer Bücherstube veranstalten eine Lesung am kommenden Mittwoch, 13. November, im Saal des Hotels "Thüringer Wald". Die Schriftstellerin Kati Naumann stellt ab 19 Uhr ihr Buch "Was uns erinnern lässt" vor. Das Buch erzählt vom Schicksal zweier Frauen vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen Geschichte und der Kulisse des Rennsteigs bei Spechtsbrunn im Thüringer Wald. Die Lesung wird musikalisch durch die Rennsteig Combo begleitet. Es besteht die Möglichkeit, einen Fahrdienst für An- und Heimfahrt zu nutzen. Dieser muss unter Telefonnummer 036701/60962 oder 0170/8963305 angemeldet werden. Ab 18 Uhr stehen Getränke bereit und es gibt auch die Möglichkeit zu einem Abendessen. red