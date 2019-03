Lesung und Schokolade

Der unwiderstehliche Duft von Schokolade weht am Donnerstag, 21. März, ab 19.30 Uhr durch die Forchheimer Weltbild-Buchhandlung am Paradeplatz: Die Autorin Lena Johannson ist dort zu Gast und liest aus ihrem neuen Roman "Die Villa an der Elbchaussee", in dem es um die Geschichte einer Hamburger Schokoladendynastie geht. Passend zum Buchthema findet eine Schokoladen-Verkostung statt. red