Bamberg vor 18 Stunden

Lesung über Frauen auf der Flucht

Am Samstag, 16. November, lädt Freund statt fremd zu einer Lesung in das "Lui20", Luitpoldstraße 20, ein. Das Thema lautet "Frauen auf der Flucht". Ab 17 Uhr liest Autorin Jennifer Karnau aus ihrem We...